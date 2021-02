Incêndio deflagrou em padaria em Guimarães 

Delfim Machado Hoje às 00:16, atualizado às 01:38 Facebook

Um incêndio numa padaria de Briteiros Santo Estêvão, concelho de Guimarães, mobilizou sete veículos dos Bombeiros Voluntários das Taipas, ao final da noite desta segunda-feira.

O fogo deflagrou nas traseiras da pastelaria, no rés-do-chão de um edifício na na Rua de Vila Chã, e obrigou à saída das proprietárias, que moram no primeiro piso do mesmo edifício. O fumo oriundo da zona dos fornos causou susto, mas os bombeiros chegaram a tempo de apagar o fogo quando este ainda queimava apenas lenha.

"Felizmente foi só a lenha que estava a arder junto ao forno, não houve mais danos", disse ao JN Ernesto Soares, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários das Taipas.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi às 23.20 horas e foram mobilizados 25 elementos em sete veículos. O incêndio foi rapidamente dominado, mas a ventilação do edifício e os trabalhos de remoção da restante lenha obrigaram a que o trabalho se prolongasse até cerca da uma da manhã.

No local estava ainda a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência. Pelo que foi possível perceber no local, a laboração da padaria não está em risco.