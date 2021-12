Incêndio no Centro Histórico de Guimarães destrói segundo andar e mata gato

Rui Dias Hoje às 11:06 Facebook

Um incêndio, na noite de quarta-feira, destruiu o segundo andar de um edifício na rua da Rainha Dona Maria II, no Centro Histórico de Guimarães.

As chamas deflagraram no segundo andar de uma habitação, no ponto em que a rua da Rainha se encontra com o largo da Misericórdia.

Os bombeiros receberam o alerta, dado pela única moradora, às 23.25 horas e enviaram para o local uma viatura e seis operacionais, que não conseguiram evitar a destruição do primeiro andar do edifício.

Por o fogo ter sido detetado na fase inicial, foi possível aos bombeiros conter o fogo no segundo andar, tendo o terceiro andar ficado apenas parcialmente danificado.

Não houve vítimas humanas, mas o incêndio provocou a morte de um gato. A moradora foi realojada pela proprietária do edifício noutra casa.

As causas do fogo ainda não são conhecidas. No local esteve a PSP e a Polícia Municipal.