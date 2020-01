Incêndio numa habitação no centro de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 20:38, atualizado às 21:12 Facebook

Um incêndio deflagrou, este domingo à noite, numa habitação no Largo do Toural, no centro de Guimarães.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães já conseguiram dominar o incêndio, cujo alerta foi dado às 19.30 horas.

As chamas deflagraram numa habitação do terceiro andar, no Largo do Toural. A única moradora estava ausente na altura em que o incêndio começou.

No local estão 11 viaturas e 44 efetivos dos Bombeiros Voluntários de Guimarães a combater as chamas.

"Para já desconhece-se a origem do incêndio", disse ao JN o comandante Bento Marques. Quando os Bombeiros chegaram ao local "a casa já tinha chamas a sair pela cobertura", acrescentou o comandante.

A ação rápida da corporação vimaranense impediu que o fogo se propagasse às habitações adjacentes, de tabique, madeira. A composição das casas no centro de Guimarães é sempre uma preocupação, daí que a intervenção dos Bombeiros tivesse de ser rápida e com muitos meios.

"Esta ação pronta dos Bombeiros fez com que o incêndio fosse rapidamente extinto e não crescesse, isso é o que importa", disse o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, no local.

O autarca referiu que um incêndio no centro da cidade "é sempre muito preocupante" dada a construção dos edifícios, mas deixou um elogio ao corpo de Bombeiros de Guimarães pela ação eficaz.

Às 21 horas, o trânsito no centro de Guimarães permanecia cortado.