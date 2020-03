Pelo menos quatro infetados em têxtil de Guimarães onde trabalham 100 pessoas

Delfim Machado Hoje às 19:02 Facebook

Cerca de 100 trabalhadores de uma fábrica têxtil de Souto Santa Maria, no concelho de Guimarães, foram enviados para casa e o espaço foi fechado depois de terem sido detetados pelo menos quatro casos positivos de ​​​​​​​Covid-19.

A fábrica em causa é a Cunha & Ribeiro, que encerrou por determinação da Direção Geral de Saúde, e os 98 trabalhadores foram enviados de quarentena para casa. "Já há quatro funcionários que tiveram resultados positivos, outros deram negativo e há outros que estão à espera de resultado. Estão todos de quarentena ou internados no hospital", disse, ao JN, um funcionário da empresa, ao abrigo de anonimato.

O encerramento da empresa aconteceu depois de uma trabalhadora ter acusado positivo no teste feito ao Covid-19. Trata-se de uma mulher de 33 anos, residente na vila de Ponte, no mesmo concelho. O marido e a filha menor, cujos resultados deram negativo, foram colocados em quarentena e a mulher está internada no Hospital de Guimarães, uma vez que sofre de uma doença crónica e, como tal, é considerada um caso prioritário de acompanhamento permanente.

Entretanto, já depois de esta funcionária acusar positivo, mais três trabalhadores da fábrica Cunha & Ribeiro também acusaram positivo. O JN contactou a administração da empresa que, através de uma funcionária que está em casa a atender as chamadas reencaminhadas, fez saber que "a gerência deu ordens para dizer que não quer falar sobre o assunto".

Os funcionários da fábrica estão apreensivos uma vez que alguns resultados aos testes ainda não são conhecidos. Os mesmos funcionários suspeitam que o transmissor da doença tenha sido um cidadão de nacionalidade espanhola que esteve, esta semana, nas instalações da empresa. O homem terá ido levar uma encomenda e, suspeita-se, contagiou os que contactaram com ele.

Esta quinta-feira à tarde, o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, revelou que existem cinco pessoas infetadas no concelho. Estas contas já incluem a mulher de 33 anos, mas não abrangem os restantes resultados positivos que tiveram origem na têxtil de Souto Santa Maria.

A Autarquia vimaranense informou também que vai destinar um milhão de euros do orçamento municipal para reforço das equipas de Proteção Civil, de forma a ajudar a prevenir e combater a pandemia de Covid-19 que afeta todo o país.