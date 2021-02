Inspeção fecha parte de pedreira suspeita de poluir rio em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 12:52 Facebook

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Câmara de Guimarães determinaram o encerramento parcial da pedreira Britaminho, de Guimarães, após uma fiscalização realizada ontem, segunda-feira, à empresa. A pedreira é suspeita de ser autora de descargas para ribeiros afluentes do rio Ave.

Inspeção à pedreira Britaminho Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Em comunicado enviado ao JN, a APA dá conta que a fiscalização incidiu sobre a "unidade de corte e transformação de pedra da Britaminho - Granitos e Britas do Minho Lda.", sendo que foram detetadas "irregularidades ambientais suscetíveis de gerar impacto negativo muito grave no ambiente, nomeadamente na ribeira de Ribeiral, afluente do rio Ave, a montante de captações de água para abastecimento público aos concelhos de Vizela e Guimarães, localizadas no rio Ave".

Foi nesta ribeira que ocorreram episódios recentes de descargas com pó de pedra que contaminaram o afluente do rio Ave e campos agrícolas, como o JN noticiou. Nos dias que se sucederam à descarga, Alexandre Martins, administrativo da Britaminho, culpou as "águas pluviais desta época do ano" e justificou a cor branca da água com a "chuva com resíduos da erosão dos montes que têm vindo a ser remexidos".

O encerramento da Britaminho tem efeito imediato a partir de hoje, terça-feira, e incide sobre "todas as atividades da empresa das quais resulte a produção de águas residuais industriais", informou a APA. Esta é "uma medida cautelar que determina a suspensão parcial da laboração, na área do pavilhão de corte e transformação da pedra, até que a empresa apresente um plano de ação que resolva esta questão", acrescenta o comunicado.

Inspeção à pedreira Britaminho Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Após a apresentação e implementação do plano de correções, a unidade será novamente fiscalizada e, caso as ações estejam a ser devidamente executadas, as medidas cautelares agora impostas serão revistas.

De referir que esta ação conjunta foi levada a cabo, uma vez que se trata de "uma empresa reincidente em episódios de poluição na bacia do Rio Ave, tendo a APA/ARH do Norte em instrução vários processos de contraordenação", revela a APA.