Inspeção-geral do território quer travar a via do Avepark

A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Igamaot) requereu, ao Ministério Público, que invalide a autorização de construção da estrada de acesso ao Avepark, em Guimarães, em terrenos de Reserva Agrícola Nacional. A informação surge em resposta à queixa da Associação Vimaranense para a Ecologia (AVE).

Em causa está a decisão que autorizou a construção de uma via rápida de sete quilómetros numa área em que existem quase 160 mil m2 de terrenos agrícolas, o equivalente a 16 campos de futebol. A estrada vai rasgar três freguesias rurais e é considerada "fundamental" pela Câmara de Guimarães, mas pode não chegar a materializar-se.

Isto porque o Igamaot, enquanto serviço do Estado, "suscitou, junto do Ministério Público, através do seu Departamento Central de Contencioso do Estado e Interesses Coletivos e Difusos, a invalidade da decisão tomada pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte", lê-se na resposta à queixa dos ambientalistas, a que o JN teve acesso.