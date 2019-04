Acidente com três carros faz dois feridos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 11:43 Facebook

Um aparatoso acidente ocorrido numa estrada alternativa que liga Guimarães a Braga fez dois feridos, um deles grave, esta sexta-feira de manhã.

A colisão deu-se entre três carros na Estrada Municipal 584, na freguesia de Leitões, no concelho vimaranense. Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 8.12 horas e mobilizaram 12 elementos em quatro viaturas, entre as quais um carro de desencarceramento.

Um jovem com 18 anos sofreu ferimentos considerados graves e uma mulher de 51 anos teve ferimentos ligeiros. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães também esteve no local a prestar socorro às vítimas.

Os sinistrados foram, depois, transportados pelos Bombeiros Voluntários das Taipas para o Hospital de Braga. No local esteve ainda a GNR do posto das Taipas que impediu a circulação automóvel na via. A normalidade já foi, entretanto, reposta.