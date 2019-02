Aldeia chora por menina emigrante em morte cerebral

Delfim Machado Hoje às 11:36 Facebook

Um grave acidente ocorrido em Paris com uma menina portuguesa de cinco anos está a chocar a aldeia de Sande São Lourenço, no concelho de Guimarães.

Sara Dias caiu de um muro, com cerca de seis metros de altura, no passado sábado, quando estava com a mãe e uma amiga da mãe na Praça do Trocadéro, em Paris, a tirar fotos com a torre Eiffel em fundo.

De acordo com o que disse ao JN um primo da mãe da menina, a pequena Sara "estava no muro a fazer pose para a foto, chegou-se para trás, mas pôs a mão em falso e caiu". Ao lado de Sara estava uma amiga da mãe que tinha ido passar uns dias a Paris, e era a própria mãe de Sara que estava a tirar a fotografia. Assistiram as duas, impotentes, à queda da menina, e o dia de passeio junto ao monumento mais famoso de França acabou em tragédia.