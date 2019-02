Aluno de 15 anos à pancada com professor que não devolveu droga

Delfim Machado Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um aluno da EB 2,3 de São Torcato, em Guimarães, envolveu-se numa cena de pancadaria com um professor devido a uma apreensão de droga por parte do docente.

Fonte próxima da comunidade escolar diz que o aluno, de 15 anos, foi tirar satisfações com o professor, que lhe apreendeu uma pequena quantidade de haxixe, mas o estudante contrapõe que foi o docente que o fechou e agrediu dentro de uma sala, depois de lhe ter tirado o estupefaciente.

Tudo aconteceu no passado dia 13, quando o aluno estava a fumar tabaco no recinto escolar e foi abordado pelo professor. Até aqui, as versões coincidem. Depois, segundo fonte próxima da escola, o docente apreendeu uma pequena quantidade de haxixe ao estudante e a situação ficou sanada. Mais tarde, o aluno foi tirar satisfações com o professor e a situação descambou. "O rapaz exigiu que lhe devolvesse a droga, com uma atitude agressiva, e atirou-se a ele", contou outro professor ao JN.