Armadilha para ciclistas de volta a trilho de montanha

Um grupo de betetistas de Guimarães encontrou, anteontem, um trilho armadilhado com recurso a uma técnica que já não era vista há dois anos. A armadilha é quase invisível e consiste na colocação de um arame à altura da cabeça do ciclista. O cabo de aço está atado nas duas extremidades, esticado, o que faz com que o ciclista possa sofrer graves lesões, ou até morte, ao colidir a alta velocidade com o fio de aço.

Desta vez, a armadilha foi encontrada por um grupo no trilho sinuoso da Senhora dos Montes, em Pevidém, um monte público onde betetistas e motociclistas costumam passar. O monte faz a ligação entre a vila de Pevidém e a freguesia de Nespereira, Guimarães, sendo que a armadilha foi encontrada no início do percurso, em Pevidém. "Cuidado com estes arames na parte de baixo da Senhora dos Montes, hoje foi por pouco", denunciou o betetista José Martins, no Facebook. Entretanto o JN confirmou, no local, que o arame já tinha sido cortado.

Os trilhos armadilhados começaram a aparecer com mais frequência nos montes do Minho no início de 2015, mas a regularidade com que surgiam diminuiu um ano depois. Para o desaparecimento dessas armadilhas terão contribuído as várias denúncias feitas, naquela época, por vários betetistas que encontravam frequentemente os arames atados de uma ponta à outra do trilho. Na altura, foram denunciados casos em Guimarães, Braga, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso.

Sem ter conhecimento do caso concreto encontrado esta semana, o presidente da Associação de Ciclismo do Minho, José Luís Ribeiro, adianta que o conselho é "ter cuidado e denunciar às autoridades competentes" todos os casos de armadilhas que sejam avistados. O responsável acrescenta que podemos estar "perante crimes", até porque "muitas situações do passado aconteceram em terrenos que são do domínio público".