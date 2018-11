Assembleias de Guimarães vão parar para mães amamentarem

Delfim Machado Hoje às 14:34 Facebook

A Assembleia Municipal de Guimarães aprovou, na sexta-feira à noite, o novo regimento de funcionamento daquele órgão, que prevê medidas que beneficiam a participação das mulheres e do público na vida política.

Entre as medidas, está a possibilidade de suspensão momentânea da sessão sempre que uma deputada precise de amamentar. Assim, as votações serão suspensas, a pedido da eleita, para poder ausentar-se para amamentar, retomando-se o funcionamento após a amamentação.



"São passos para trazer mais mulheres para a discussão política", realçou Mariana Silva, da CDU, o partido que propôs a medida na discussão do novo regimento. A deputada explicou que a proposta surgiu porque houve eleitas da CDU, noutras assembleias do país, que "foram excluídas por estarem a amamentar, apesar do seu desejo de continuar a assumir os compromissos com os eleitores".



De resto, o novo regimento muda muitos aspetos de funcionamento das assembleias municipais. As sessões passam a ser transmitidas na Internet, por proposta do PSD/CDS, num site próprio a criar. A duração das sessões também nunca excederá as três horas, evitando maratonas madrugada dentro, como até agora acontecia.



"É uma alteração do regimento com um cariz diferente das anteriores porque tem muita matéria de consenso, com contributos de todos os partidos, e sai a ganhar a democracia", elogiou José João Torrinha, presidente da Assembleia Municipal de Guimarães.

O público ganha mais condições para participar e os partidos pequenos ganham tempo de debate, com prejuízo para o PS e PSD, que perdem cerca de 30 e 20% do tempo, respetivamente.