Atropelada com gravidade em estrada escura de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Uma mulher sofreu ferimentos muito graves ao ser atropelada numa estrada com pouca luminosidade em Briteiros Santo Estêvão, Guimarães. Foi para o Hospital de Braga.



Segundo disse, ao JN, o familiar do condutor, a mulher saiu de um carro na rua de Ribas, Estrada Nacional 309, e "atravessou a estrada" numa zona "sem passadeira e com muito pouca iluminação", quando já era noite e chovia de forma intensa. Foi já ao chegar ao outro lado da estrada que foi colhida pelo veículo de marca Ford. As marcas do impacto ficaram bem visíveis na parte direita do automóvel, com o farol e o para-brisas partido.

Com o impacto, a mulher foi projetada e sofreu ferimentos considerados graves. O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi às 17.32 horas, disse ao JN fonte da corporação taipense. Foi mobilizada uma ambulância com três elementos e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga, mais a GNR do posto das Taipas, pertencente ao Destacamento Territorial de Guimarães.

Os Bombeiros das Taipas e a equipa da VMER prestaram socorro à vítima no local e transportaram-na para o Hospital de Braga. Já a GNR tomou conta da ocorrência. O condutor permaneceu no local do acidente até à chegada das autoridades.