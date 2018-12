Avaria em centro comercial atirou esgotos para o rio em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 17:07 Facebook

Uma avaria num equipamento de controlo de água e lixo do centro comercial "Espaço Guimarães" causou uma descarga poluente para um ribeiro que é afluente do rio Ave, ao início da tarde deste sábado.

Os primeiros sinais da descarga foram detetados por populares que estranharam o forte cheiro a esgotos que se fazia sentir junto a uma das pontes do parque de lazer de Ardão, em Silvares, concelho de Guimarães. A descarga poluente foi momentânea, mas suficiente para deixar o rio a correr com papéis e esgotos, para além do cheiro que se fez sentir, de imediato, nas imediações do parque de lazer.

No local, era possível identificar facilmente a origem da descarga, localizada num tubo de pequenas dimensões que vertia água poluída, contrastando de forma bem visível com o caudal límpido do ribeiro que desagua no rio Ave.

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR foi chamado ao local, confirmou fonte do Comando de Braga da GNR, e foi levantado um auto de notícia que vai ser enviado para a Agência Portuguesa do Ambiente para eventual procedimento de contraordenação.

Ao JN, fonte da administração do Espaço Guimarães confirmou que se tratou "de uma avaria num equipamento que foi resolvida logo na hora" e que a descarga poluente não foi deliberada. Concretamente, "foi um equipamento que faz o controlo de águas e do lixo que encravou devido a lixo que entrou para a bóia e a encravou", adiantou a mesma fonte.

Refira-se que Guimarães tem em curso um plano de ação para a despoluição do rio Ave, que apesar de juntar dezenas de entidades públicas e privadas do concelho, não tem evitado descargas de esgotos para o rio Ave e seus afluentes, da responsabilidade de entidades públicas e privadas.