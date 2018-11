"Berço" ganha cinco empresas por semana

Delfim Machado Hoje às 14:10 Facebook

Nos primeiros nove meses do ano, o concelho de Guimarães ganhou 189 empresas, numa média de cinco por semana. Este é o saldo entre as 427 que foram criadas e as 238 que fecharam, de acordo com os números divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística.

Uma análise aprofundada aos números do INE permite perceber que o comércio e as atividades imobiliárias são os setores de atividade que têm melhor saldo positivo, com 35 empresas ganhas nos primeiros nove meses do ano. No caso do comércio foram criadas 106 e dissolvidas 71.

Na vila de Caldas das Taipas está uma das empresas de comércio que abriram este ano. A "Un Coccinella" (joaninha, em italiano) nasceu nas redes sociais por intermédio de Paula Carvalho, de 36 anos. Vende vestuário e acessórios, agora no comércio de rua, porém o sucesso no Instagram e Facebook continua.

"O meu ramo é cabeleireira, mas sempre gostei de moda e a página online estava a vender bem. Então surgiu a oportunidade de abrir uma loja". A inauguração foi em julho e, para já, "está a correr bem", assegura a dona da "Un Coccinella", que emprega duas funcionárias.

Município como parceiro

É uma das lojas que contribuíram para o saldo positivo. O vereador da Divisão de Desenvolvimento Económico da Câmara, Ricardo Costa, justifica os números com a atitude de proximidade que a Autarquia tem junto dos empresários: "Sentindo que têm, no Município, um parceiro à altura, eles investem, inovam e apostam no concelho". Este apoio traduz-se num espírito de constantes incentivos, em paralelo com a resolução dos problemas.

A rede nacional "Espaço Empresa", lançada pelo Governo em abril e que também tem um espaço em Guimarães, na Plataforma das Artes, parece ter sido uma ajuda grande. Coincidência ou não, desde que aquele local de atendimento aos empresários foi inaugurado, em abril, o número de dissoluções de entidades coletivas nunca mais ultrapassou as duas centenas. Por sua vez, em janeiro, fevereiro e março, foram contabilizadas 63, 66 e 41 dissoluções, respetivamente. A primeira empresa a ser criada naquele espaço foi a Subtl, de Nuno Sousa e César Cardoso, ambos de 31 anos. Está sediada no Avepark, Barco, mas a sua influência ultrapassa muito as fronteiras nacionais. É que o objeto da Subtl é o desenvolvimento de software para empresas tecnológicas.

A SUBTL, uma empresa de A.I.T. com instalações no Spinpark em Caldas das Taipas. César Cardoso ; Nuno Sousa Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

"A intenção não é ter uma equipa grande, mas sim elementos com conhecimentos avançados", explica Nuno. Em frente ao computador, César exemplifica que estão neste momento a desenvolver um software "para uma grande empresa de telecomunicações do Chile". Começaram como freelancers e escolheram Guimarães para trabalhar.

8 meses com saldo positivo

Quase todos os meses, de janeiro a setembro, registaram um saldo positivo entre criação e dissolução de pessoas coletivas. A única exceção foi fevereiro, em que fecharam mais empresas (66) do que as que foram criadas (43).

43 empresas no melhor mês

O mês em que Guimarães ganhou mais empresas foi o de maio, com 52 entidades criadas contra apenas nove que fecharam. Dá um ganho de 43 empresas. Seguem-se abril (34) e junho (33)