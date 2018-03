Bombeiros fazem maior simulacro de sempre no distrito de Braga

Hoje às 17:57 Facebook

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga organizou, este sábado de tarde, o maior exercício simulado de situações de emergência que alguma vez foi realizado naquele distrito.

O simulacro teve a participação de todas as corporações de bombeiros do distrito e aconteceu no Parque de Ciência e Tecnologia Avepark, na freguesia de Barco, concelho de Guimarães. O exercício, denominado APARKEX, visa "testar a operacionalidade do distrito envolvendo todos os meios, todos os corpos de Bombeiros e todos os agentes da proteção civil", explica Hermenegildo Abreu, comandante distrital da proteção civil.

O simulacro envolveu situações de socorro, desencarceramento, matérias perigosas, incêndio urbano e incêndio florestal, numa operação de grandes dimensões que envolveu 230 operacionais e 70 veículos, a maioria dos Bombeiros Voluntários das Taipas, corporação responsável pelo primeiro socorro no Norte do concelho vimaranense, onde está situado o Avepark.

Segundo Hermenegildo Abreu, o exercício pretende simular as situações "para que numa possível situação real as coisas funcionem da melhor maneira". Este é o maior exercício alguma vez realizado, pois embora já tivessem havido simulacros com todas as corporações do distrito, nunca todas participaram em ocorrências tão diversificadas como as que foram testadas.

No local também esteve o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, dado que a Autarquia deu apoio ao exercício, assim como as Juntas de Freguesia de Caldelas e Barco.