Bombeiros portugueses partem para formação em Espanha

Um grupo de 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, partiu esta quinta-feira para o centro de treinos Seganosa, em Espanha, para uma formação de técnicas avançadas de combate a incêndios urbanos e industriais.

A comitiva, que conta com o comandante da corporação, Rafael Amâncio, é composta por 13 homens e quatro mulheres da corporação taipense. A formação dura até ao próximo sábado, dia 17.

Este é o primeiro de três grupos daquela corporação a participar na formação em solo espanhol. Os próximos, também compostos por 17 elementos, têm a instrução marcada para abril e outubro deste ano.

De referir que a região do Vale do Ave, onde atua a corporação das Taipas, é uma das mais industrializadas do país, pelo que a formação avançada em incêndios industriais se reveste de especial importância naquela região minhota.