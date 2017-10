Bombeiros salvam casa ameaçada pelas chamas

Delfim Machado Ontem às 23:14 Facebook

Os bombeiros que combatiam, este sábado, um fogo de grande intensidade no concelho de Guimarães, conseguiram salvar uma casa que estava ameaçada pelas chamas.

Pelo menos uma casa esteve ameaçada, este sábado à tarde, pelo incêndio que deflagrou pelas 13.31 horas no concelho de Guimarães.

As chamas chegaram a consumir as sebes da residência do padre em Briteiros, na freguesia de Santa Leocádia, mas os bombeiros conseguiram salvar a habitação.

O fogo lavrou com intensidade durante toda a tarde, tendo sido combatido por 67 efetivos e 18 veículos, dos quais 33 elementos e dez viaturas dos Bombeiros Voluntários das Taipas.

Um meio aéreo também esteve envolvido nas operações até ao cair da noite.

Pelas 22.30 horas, o incêndio continuava ativo.