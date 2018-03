Bombeiros salvam ciclista em hipotermia desaparecido na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso encontraram um ciclista de 48 anos que estava desaparecido na zona de Quintela, na freguesia de Taíde, este domingo à tarde. A vítima estava em hipotermia e hipoglicemia mas já não corre risco de vida.

O alerta para a corporação da Póvoa de Lanhoso foi dado às 17.45 horas. Ao que tudo indica, o homem estava a andar de bicicleta num monte quando caio, não se tendo conseguido levantar mais, devido ao cansaço e ao estado de hipoglicemia. Ainda pediu ajuda mas, pouco depois, entrou em hipotermia.

Este estado, juntamente com os níveis baixos de glicemia, poderia ditar a morte do ciclista em poucas horas. Valeu o esforço conjunto dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso que, juntamente com a GNR e Câmara Municipal, encetaram uma série de buscas rápidas que envolveram seis viaturas e 15 elementos da corporação da Póvoa de Lanhoso.

A operação viria a revelar-se bem-sucedida com a descoberta do local onde a vítima estava caída. Após ter sido encontrado pelos bombeiros, o ciclista foi assistido por elementos da corporação e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação que o acompanhou no transporte para o Hospital de Braga, onde foi internado em estado grave, embora esteja afastado o risco de morte.

O presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso e o vereador da proteção civil estiveram no local a acompanhar as buscas.