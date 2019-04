Camião emaranhou-se nos fios elétricos e derrubou muro que atingiu mulher

Hoje às 11:53 Facebook

Um camião emaranhou-se nuns fios elétricos que estavam presos a um muro derrubando a estrutura, de granito. Uma mulher que ia a passar foi atingida pelas pedras e ficou ferida com gravidade.

A vítima, de 69 anos, estava no sítio errado à hora errada. A grua de um camião emaranhou-se com uns fios de eletricidade, no cruzamento entre a rua 10 de junho e a rua 1º de maio, esta quinta-feira de manhã, em Vila Nova de Sande, Guimarães, causando um acidente com consequências para aquela mulher.

Os fios foram arrastados pelo camião. Parte deles estavam afixados no muro da casa, uma antiga serralharia desativada cujo espaço foi requalificado recentemente, e foram também movidos, arrastando para a via duas pedras de tamanho considerável.

As pedras atingiram a vítima, que ia a passar. A mulher ficou caída no chão, onde perdeu sangue, sem que tivesse ficado inconsciente. "Ela ia fazer a caminhada, como é costume, e passa aqui todos os dias", disse, ao JN, uma vizinha.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 10.14 horas, mobilizando uma ambulância com dois elementos. No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Em conjunto, os bombeiros e a equipa médica prestaram socorro à vítima no local e transportaram-na para o Hospital de Guimarães.

No local esteve também a GNR do posto das Taipas, que tomou conta da ocorrência. O condutor do camião permaneceu sempre no local.