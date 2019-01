Alexandra Lopes Hoje às 19:42 Facebook

Dois feridos, um dos quais grave, é o resultado de um capotamento ao final da tarde desta sexta-feira, na A7, em Seide, Famalicão.

O carro circulava no sentido Famalicão/ Guimarães quando capotou, por razões desconhecidas, ao quilómetro 32.

Os Bombeiros de Famalicão socorreram as vítimas juntamente com a equipa das VMER do Hospital de Famalicão, para onde transportaram o ferido ligeiro. O ferido grave foi levado para o hospital de Braga.