Carnaval alusivo ao cinema juntou miúdos e graúdos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

As principais ruas do centro de Guimarães foram preenchidas com os festejos do "Carnaval Intergeracional 2019", alusivo ao cinema, que juntou mais de mil crianças e idosos.

A concentração deu-se no Largo Cónego José Maria Gomes, em frente à Câmara, entidade organizadora que organiza o desfile através da Ação Social. Logo se percebeu que a criatividade tinha atingido níveis elevados, com muitas crianças e idosos com trajes alusivos a películas marcantes para muitos, como a "Aldeia Branca" ou o "Titanic".

No desfile participaram cerca de 20 animadores vestidos de personagens da Disney que fizerem a alegria dos mais novos, e outros dos anos 60, que relembraram aos mais velhos os filmes de outrora. Também lá andava o Charlie Chaplin, a Marilyn Monroe e nem as pipocas faltaram, com muitos petizes disfarçados de pacotes.

Chegados ao Largo do Toural, onde o palco estava abrilhantado por um sol ténue, porém sem chuva, a animação fez-se com músicas da Xana Toc Toc, Musical Grease e grupos locais convidados.

À semelhança de outros anos, o Carnaval Intergeracional mostrou ser "um convívio saudável e alegre em que prevalece o sentimento de partilha nesta quadra carnavalesca", resumiu Paula Oliveira, vereadora da Ação Social da Câmara. Para a responsável, eventos deste tipo são "também uma forma de ajudar a combater a solidão, promover o envelhecimento ativo e manter viva a tradição" do Carnaval.

De referir que os participantes são utentes de 31 Instituições sociais de Guimarães, num total de 1300 pessoas, divididas entre 600 crianças e 700 idosos.