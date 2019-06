Carro cai em ribeiro após acidente com seis feridos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 00:10 Facebook

Um acidente entre um automóvel e uma mota causou ferimentos em seis pessoas, esta sexta-feira à noite, em Briteiros São Salvador, Guimarães. O automóvel saiu da estrada e caiu num ribeiro.

A colisão deu-se após uma curva à passagem pela rua do Lameirão, da freguesia de Briteiros São Salvador. Por motivos que as autoridades estão a apurar, o carro de marca Renault Clio e a mota de marca Famel colidiram, sendo que a mota foi projetada alguns metros e o carro acabou caído fora da faixa de rodagem, com a parte direita no ribeiro.

Entre as seis vítimas, a que inspira maiores cuidados é o condutor da mota, que tem ferimentos considerados graves. Todos os outros feridos são ocupantes e condutor do automóvel, que conseguiram sair pelo próprio pé, apenas com ferimentos ligeiros, apesar de a viatura ter caído a um ribeiro que é afluente do rio Ave.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários das Taipas, Rafael Silva, o alerta foi recebido pela corporação "às 22.28 horas", tendo sido mobilizadas "quatro ambulâncias e um veículo de desencarceramento, num total de 14 elementos". No local esteve ainda a GNR das Taipas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães.