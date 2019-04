Casal desalojado após incêndio em casa de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 11:34 Facebook

Um casal ficou desalojado na sequência de um incêndio numa habitação ocorrido esta sexta-feira de madrugada em Longos, Guimarães. A casa onde moravam ficou destruída.

Foram os vizinhos do casal que deram o alerta para os Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, às 5.05 horas da madrugada. A corporação mobilizou 20 elementos em seis veículos que chegaram rapidamente ao local, mas já a casa estava toda tomada pelo fogo.

"O incêndio terá começado numa cozinha ao lado, junto à habitação, e propagou-se para o telhado e sótão", disse Ernesto Soares, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários das Taipas. Os Bombeiros estiveram durante quase três horas e meia no combate ao fogo que só entrou em fase de rescaldo pouco depois das 8.30 horas.

Entretanto, o casal saiu da habitação pelo próprio pé e foi transportado ao Hospital de Guimarães apenas por precaução. Tiveram alta durante a manhã e não têm qualquer ferimento.

Já os danos na casa são assinaláveis. A corporação taipense ainda conseguiu evitar que o fogo se propagasse às divisões inferiores da habitação, circunscrevendo-o ao primeiro andar. Contudo, a água e o desabamento do teto fizeram com que a casa ficasse inabitável. O JN apurou que o casal vai ficar temporariamente alojado em casa de familiares.

No local esteve a GNR do posto das Taipas e a Polícia Judiciária de Braga, que está a investigar as causas do incêndio.