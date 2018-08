Centro Comercial nas Taipas evacuado devido a incêndio

Delfim Machado Hoje às 11:24 Facebook

Um incêndio numa loja obrigou à evacuação de um centro comercial na vila de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, esta segunda-feira de manhã. Bombeiros e GNR normalizaram situação em cerca de uma hora.

O alerta para o fogo numa loja do Centro Comercial Passerelle, na vila das Taipas, foi dado às 9.34 horas. O local é próximo do quartel dos Bombeiros que chegaram rapidamente à loja e evitaram que o fogo se propagasse às lojas contíguas, situadas no piso superior daquele centro comercial de pequenas dimensões.

A ação dos Voluntários das Taipas impediu ainda que as chamas atingissem as garrafas de gás que estavam no interior da loja. A operação envolveu oito elementos em duas viaturas dos bombeiros.

Ao mesmo tempo, os militares da GNR do posto das Taipas limitaram o acesso do público ao centro comercial, evacuando dois corredores de dois pisos, deixando o Centro Comercial praticamente vazio, por motivos de segurança, com exceção de uma pequena parte superior onde puderam circular pessoas.

Nas duas entradas do centro comercial concentraram-se muitas pessoas sendo que, à hora em que deflagrou o incêndio, estava muita gente a circular nos corredores do centro comercial por ser dia da última feira semanal do mês de agosto, que se realiza num recinto ali perto

No local, várias testemunhas aludiram ao cheiro forte a fumo que se sentiu nos primeiros minutos do incêndio, sendo que à chegada dos bombeiros a ventilação fez com que esse perigo desaparecesse.

A GNR está a investigar, agora, a origem do incêndio que ainda é desconhecida. A loja em causa dedica-se à realização de casamentos, batizados, aniversários e outras festas, atuando ao nível do planeamento, animação e marketing. Já depois de extinto o fogo, o acesso à loja que ardeu ficou interditado temporariamente.