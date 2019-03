Cinco jovens feridos em capotamento de carro em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 12:06 Facebook

Cinco jovens, com idades entre os 17 e os 22 anos, ficaram feridas na sequência de um despiste com capotamento ocorrido este sábado de madrugada, na vila de Ponte, concelho de Guimarães.

O condutor do Volkswagen seguia na rua 24 de junho daquela freguesia quando perdeu o controlo do veículo, invadiu a faixa de rodagem contrária e saiu da estrada desgovernado. Já num campo, capotou até bater numa casa devoluta que o amparou, tendo ficado de lado até à chegada dos Bombeiros.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 2.29 horas e mobilizaram dez elementos em quatro ambulâncias. No local também esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Apesar do aparato, todos os feridos conseguiram sair do carro pelo próprio pé. Tiveram, contudo, de ser assistidos no local e, depois, transportados pelos Bombeiros para o Hospital de Guimarães. A GNR de Guimarães tomou conta da ocorrência.