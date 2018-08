Comida para os pobres abandonada no meio do monte em Guimarães

Emília Monteiro 23 Maio 2018 às 12:48 Facebook

Centenas de produtos alimentares de venda proibida foram abandonados numa bouça em S. Vicente de Oleiros, Guimarães.

Massa, arroz, latas de feijão, grão, cereais e iogurtes foram alguns dos produtos encontrados por Custódio Castro Silva, o dono do terreno em causa, que já alertou as autoridades. "Fiquei em choque. Como é possível que alguém, seja uma instituição ou um particular, possa deitar ao lixo comida que faz falta a alguém", frisou.

A comida é entregue através de um programa alimentar e não pode ser vendida ao público. Para além de bens alimentares, foram ainda abandonadas centenas de meias e de peças de roupa de criança ainda com etiqueta. Também diversos pares de sapatos infantis, dentro das caixas, e brinquedos foram deixados no meio do monte.

A GNR das Taipas tomou conta da ocorrência.