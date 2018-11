Construiu painel solar para iluminar o jazigo de família

Delfim Machado Hoje às 21:27 Facebook

Domingos Dias Ferreira é autor da obra que homenageia o filho, adepto de tecnologias. Poupa em velas e ambiente.

É um jazigo que tem tanto de tecnológico como de surpreendente o que está há dois anos "a funcionar" no cemitério de Aldão, em Guimarães. A campa tem, na cabeceira, um poste com cerca de dois metros e meio de altura com um painel solar no topo, destinado a suprir a energia elétrica consumida pelos três candeeiros do jazigo.

A ideia foi de Domingos Dias Ferreira, de 77 anos, residente na freguesia vizinha de Atães. "Ainda bem que fui o primeiro. Graças a Deus, ainda tenho a cabeça no sítio e continuo a ter ideias boas", assegura o vimaranense que desenhou o modelo para prestar homenagem ao filho que morreu na Austrália em 1992.

Tudo começou com um rascunho feito num papel que Domingos entregou ao empreiteiro que contratou para erguer o jazigo. O construtor chamou um engenheiro e um eletricista e, os três, montaram o jazigo inovador. A ideia era pô-lo em Atães, mas perante a impossibilidade manifestada pela Junta, o jazigo inovador foi para Aldão.

Escusado será dizer que a imponência e novidade causaram estranheza junto dos habitantes da freguesia, mas Domingos Ferreira está feliz com a empreitada: "Houve quem me desse os parabéns e quem me criticasse. Eu sei que há pessoas que não gostam das minhas novidades".

Não há velas

Certo é que o esquema funciona e nunca Domingos Ferreira teve de gastar dinheiro em velas. Sempre que o sol se põe, a energia acumulada no sistema de painel solar é projetada para as três lâmpadas, que ficam acesas a noite toda. De manhã, com a luz do dia, desligam-se. Duas das lâmpadas estão na cabeceira do jazigo e outra é interior. "Tem uma lâmpada igual aos de fora. Eu não sei se ela está a funcionar porque não se vê", adverte.

A única despesa que tem é a das lâmpadas de três watts que manda vir de Leiria. Com efeito, o modelo não só lhe permite poupar nas despesas correntes, como também é uma solução amiga do ambiente.

Preço secreto

Domingos Ferreira prefere não dizer quanto é que gastou com o jazigo, mas assegura que "não chega à casa dos milhares, pois foi bem controlado". A obra foi feita em três fases.

Meio ano de obra

O jazigo começou a ser construído no início de 2016 e ficou pronto em julho, altura em que os restos mortais do filho, que morreu em 1992, foram transferidos para aquele local.

Forrado a granito

No interior, o jazigo familiar tem capacidade para colocar quatro urnas e é totalmente forrado a granito.