Despiste de BMW deixa jovem em estado grave

Um despiste ocorrido na manhã deste domingo em Moreira de Cónegos, Guimarães, causou ferimentos em dois jovens, condutor e passageiro de um BMW que caiu a um campo na EN 105. Um deles está em estado grave.

Os jovens são da Póvoa de Lanhoso e seguiam no sentido Moreira de Cónegos - Guimarães, ao que tudo indica a caminho do concelho povoense, quando o condutor perdeu o controlo do automóvel numa curva perto da gasolineira de Lordelo. O veículo galgou o rail de proteção e acabou por cair a um campo, a capotar, tendo parado a cerca de dez metros de distância da estrada.

Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram alertados às 8.05 horas, disse fonte da corporação que mobilizou três ambulâncias, um veículo de desencarceramento e pelo menos dez bombeiros para a ocorrência.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Guimarães, uma com ferimentos ligeiros e a outra com ferimentos graves. No local esteve a GNR de Lordelo que tomou conta da ocorrência.