Despistou-se e só parou junto a paragem de autocarro em Guimarães 

Um homem de 60 anos teve de ser desencarcerado, este sábado à noite, na sequência de um despiste ocorrido em Briteiros Santo Estêvão, concelho de Guimarães.

A vítima é o condutor do automóvel que entrou em despiste numa curva, na Estrada Nacional 310, na direção Taipas - Póvoa de Lanhoso. Primeiro, terá batido num muro e só parou cerca de dez metros depois, junto a uma paragem de autocarro.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 22.21 horas e mobilizaram nove elementos em duas viaturas: uma ambulância e um carro de desencarceramento.

O homem teve de ser desencarcerado e foi assistido no local, antes de ser transportado, com ferimentos considerados ligeiros, para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Ia sozinho no carro e é natural de uma freguesia próxima, mas tem residência em Braga.

A estrada esteve intransitável durante cerca de uma hora. No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, a prestar socorro à vítima, e a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência.