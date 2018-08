Doente oncológico, careca, usa peruca para festejar F.C. Porto campeão

Emília Monteiro 19 Maio 2018 às 12:45 Facebook

Francisco Pimenta tinha prometido à família que quando o F. C. Porto fosse campeão, pintaria o cabelo de azul. Natural de Lordelo, em Guimarães, antigo operário têxtil com 78 anos, ficou radiante com a vitória dos dragões.

"O meu avô ficou contente mas, em simultâneo, muito triste porque já não tinha cabelo para pintar de azul e cumprir a promessa que tinha feito", diz Sara João Pimenta, neta de Francisco.

O sócio do F.C. Porto sofre de uma doença oncológica há vários anos, faz quimioterapia no IPO, no Porto, e não tem cabelo. "A vontade de ver o Porto a ser campeão era tão grande que, para além de prometer à família, também prometeu aos médicos de oncologia que ia pintar o cabelo", frisa a neta.

Careca, para surpresa de todos, no último tratamento que fez no IPO, na passada quinta-feira, "tirou do bolso uma espécie de peruca, colocou-a na cabeça" e cumpriu a promessa.

Portista desde os cinco anos de idade, deixou de ir ao estádio quando ficou doente. Na memória, tem os muitos jogos a que assistiu, com destaque para o jogo em Basileia com a Juventus. "O meu avô mantém o espírito brincalhão e não perde uma oportunidade de falar e vibrar com Porto", finaliza Sara Pimenta. O "recurso" à peruca herdada e guardada desde o Euro 2004, ajudou Francisco a cumprir a promessa e causou muitas gargalhadas aos doentes do Instituto Português de Oncologia.