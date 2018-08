Dois feridos em colisão entre carro e mota em Guimarães

Delfim Machado Ontem às 21:37 Facebook

Twitter

Um homem e uma mulher que seguiam numa mota ficaram feridos numa colisão com um carro, na freguesia de Briteiros São Salvador, concelho de Guimarães, ao final da tarde desta sexta-feira.

O acidente aconteceu na Rua de São José. O carro ia a sair do estacionamento de um supermercado quando, ao entrar na faixa de rodagem, colidiu com a mota que seguia no sentido Taipas - Briteiros. Ao JN, o condutor do carro disse que estava a sair do supermercado "quando a mota veio a grande velocidade".

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados para o acidente às 19.49 horas, disse fonte da corporação taipense, que mobilizou cinco elementos em duas ambulâncias. Para além de terem prestado socorro às vítimas no local, os bombeiros transportaram-nas para o Hospital de Guimarães, com ferimentos considerados ligeiros.

Todos os envolvidos no acidente são das imediações do local. No local esteve a GNR das Taipas que tomou conta da ocorrência.