Empresa têxtil dá tolerância a funcionários para ver Vitória - Arsenal

A administração da empresa têxtil Bestitch, de Guimarães, vai dar tolerância de ponto a 250 funcionários para que possam assistir ao jogo entre o Vitória e o Arsenal, da 4ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, agendado para a tarde do dia 6 de novembro.

O empresário vimaranense Rui Machado, que também é presidente do Pevidém Sport Clube, anunciou que a dispensa ao trabalho na quarta-feira, entre as 15.50 e as 18.45 horas é também "uma forma de protesto contra o dia e a hora" em que a UEFA marcou o jogo.

Sem outra possibilidade, Rui Machado anunciou que não vai privar os colaborares de assistir a um jogo tão importante. Para usufruírem dessa medida, os empregados daquela empresa têxtil terão de apresentar o bilhete para o jogo, além do cartão de sócio com as quotas em dia.

A SAD do Vitória tentou que o encontro fosse remarcado para o dia seguinte, 7 de novembro, nos horários habituais da Liga Europa, mas o organismo que tutela o futebol europeu mostrou-se irredutível e manteve a data inicialmente prevista.