Erro da Segurança Social tira 115 euros a reformado

Um erro da Segurança Social tirou 115 euros à reforma de Manuel Salgado, que se despediu a contar com 852 euros, mas teve 737.

Um erro do Instituto da Segurança Social fez com que a reforma de Manuel Salgado fosse mais baixa 115 euros do que o prometido. O contribuinte, de 65 anos, de Guimarães, tinha recebido uma carta da Segurança Social a garantir uma reforma de 852 euros, mas depois de se reformar ficou com 737. A justificação foi a de que a carta inicial tinha sido enviada por engano e destinava-se a outro beneficiário.

