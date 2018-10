Espetáculo assombra Círculo de Arte e Recreio em Guimarães

Sandra Freitas Hoje às 15:10 Facebook

A companhia de teatro Décadas de Sonho vai levar, este ano, o espetáculo Paço Assombrado ao Círculo de Arte e Recreio, em Guimarães, para assinalar os festejos do Halloween.

Entre a noite de quarta-feira e a madrugada de domingo, "os novos alunos" daquela escola de artes vão ser surpreendidos por "alminhas" e "assombrações", numa experiência que dura cerca de 45 minutos.

O encenador, Paulo Santos, aproveitou a utilidade do edifício do século XVIII - que já é usado para aulas de música e teatro - para criar uma história em que "alunos e professores são assombrados", desafiando o público a superar esta aventura assustadora.

"De qualquer jeito podeis contar com a segurança do diretor da escola de artes, que fará de vosso mordomo", descreve a sinopse do evento, que conta com várias sessões por noite, muitas delas já esgotadas.

Os bilhetes custam 12 euros, exceto na noite de amanhã, que ficam a 14 euros. Estão à venda nos locais habituais (Fnac, Worten, CTT, Bol, etc).