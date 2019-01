Estacionamento polémico pronto em três meses

Delfim Machado Hoje às 21:06 Facebook

Obra de sete milhões de euros num quarteirão verde está na reta final e acaba em abril, apesar das críticas. Há 1500 lugares noutros parques num raio de 500 metros.

A obra do parque de estacionamento de Camões, em Guimarães, vai ficar pronta em abril e cria mais 440 lugares de estacionamento no centro da cidade. A construção do grande complexo de três pisos subterrâneos está na reta final, sublinhou o presidente da Câmara à margem da última reunião de Câmara: "Eu espero que o parque de Camões fique pronto por volta de abril".

A ideia é inaugurar o parque de estacionamento nas cerimónias de 24 de junho, feriado municipal. Uma vez terminada a obra, conclui-se um processo complexo que teve críticas de vários agentes políticos e associativos contra a Câmara, sobretudo pela duvidosa necessidade de construção de um complexo de estacionamentos num local que tinha uma das últimas manchas verdes dentro da cidade.

As críticas surgem desde logo pela Oposição, com CDS, PSD e BE a considerarem extemporânea a decisão de adjudicação sem estudos que comprovem a sua necessidade. O ICOMOS, órgão associado à UNESCO que garante a conservação dos bens classificados como Património da Humanidade, avisa que o parque "atinge direta e irreversivelmente a zona especial de proteção" da área classificada em 2001 e "é incompatível" com o desejado alargamento da classificação à zona de Couros.

Há ainda a Associação Vimaranense para a Ecologia que apelou à suspensão urgente da construção "até que sejam esclarecidos, de forma pública e cabal, os seus pressupostos e respetivos estudos-base". A associação de Guimarães para a defesa do património, a Muralha, também considera um erro, entendendo que a Câmara deveria "apostar em otimizar os parques de estacionamento já existentes".

Do lado dos que defendem o parque está a Câmara e muitos comerciantes que entendem que o parque compensa os cerca de 400 estacionamentos suprimidos pelas obras da Capital Europeia da Cultura de 2012. A Câmara justifica a construção com a necessidade de avançar com "a gradual pedonalização do Centro Histórico da cidade", para além da eventualidade de retirada dos lugares de estacionamento das ruas periféricas, como a de Santo António.

O JN fez as contas e, num raio de 500 metros a partir do parque de Camões, existem oito parques de estacionamento alternativos, para além do estacionamento de rua. Assim, há alternativas nos parques do mercado municipal (155 lugares), feira semanal (o único gratuito, com cerca de 100 lugares), parque da Rua de Santo António (cerca de 30), Plataforma das Artes (70), Centro Cultural Vila Flor (144), Centro Comercial São Francisco (300), Guimarães Shopping (555) e parque da Caldeiroa (100). Desconhece-se para já o valor a cobrar no parque de Camões, sendo que vai ser a empresa municipal Vitrus a gerir o espaço.