Exército dá consultas médicas gratuitas em Guimarães até domingo

O Exército disponibiliza, a partir desta quarta-feira e até domingo, em Guimarães, consultas médicas gratuitas de seis especialidades, ajudando a combater as listas de espera no hospital local.

No "hospital de campanha" nas instalações do Agrupamento Sanitário, no Paço dos Duques, a população pode realizar rastreios e consultas de Oftalmologia, Cardiologia, Urologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Dermatologia.

Trata-se de uma iniciativa inserida nas comemorações do Dia do Exército, que decorrem em Guimarães, até domingo.

A iniciativa é uma parceria entre o Exército e a Administração Regional de Saúde do Norte, o Hospital de Guimarães, o Agrupamento de centros de Saúde do Alto Ave e a Câmara de Guimarães.

Segundo um comunicado do município de Guimarães, nas primeiras horas desta quarta-feira já se registava perto de meio milhar de consultas agendadas.

"Trabalhamos de braço dado nesta parceria, no sentido de montar um conjunto de iniciativas para apoiar a população em termos de cuidados de saúde. Durante esta semana, estamos a atender doentes necessitados e aqueles que estão em lista de espera no Hospital de Guimarães, colocando os nossos serviços ao dispor da comunidade e das pessoas de Guimarães", realçou o coronel João de Castro, subdiretor da Divisão de Saúde do Exército, citado no comunicado.

O comandante da Unidade de Saúde do Exército, tenente Amado Campos, explicou que a estrutura de agrupamento sanitário montada em Guimarães apresenta um módulo de emergência médica e um módulo de consultas.

"É uma unidade autónoma com alguns pormenores importantes, como uma farmácia e uma unidade de produção de oxigénio, em sinal de demonstração de que é possível montar em qualquer sítio uma unidade de hospital de campanha, funcionando em tendas climatizadas, onde temos de tudo o que necessário para um hospital", referiu.

As comemorações do Dia do Exército terminam no domingo, com uma cerimónia militar presidida pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.