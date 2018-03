Explosões em duas condutas de saneamento em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 18:48 Facebook

Duas explosões ocorridas em condutas de saneamento causaram susto junto dos moradores da freguesia de Selho São Cristóvão e da vila de Pevidém, ambas no concelho de Guimarães.

O caso aconteceu esta segunda-feira de manhã, pelas 10 horas, em duas condutas de saneamento perto do rio Selho, junto das instalações da antiga fábrica Moinho do Buraco.

No local esteve a GNR que apurou que as explosões se deram no interior das condutas de saneamento, fazendo com que duas tampas tivessem saltado com a pressão das explosões.

Os Bombeiros de Guimarães foram chamados ao local mas não se registaram feridos. Desconhece-se, para já, o que terá originado as explosões.