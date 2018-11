Fugiu após causar acidente que feriu uma mulher em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 17:47 Facebook

Um jovem com cerca de 25 anos pôs-se em fuga depois de ter provocado um acidente que deixou uma mulher ferida, em Briteiros São Salvador, Guimarães. GNR está no encalço.

A colisão deu-se na rua do Lameirão, pouco depois das 15.00 horas desta quinta-feira. O jovem conduzia um Peugeot branco em sentido descendente quando terá invadido a faixa de rodagem contrária, onde bateu contra a parte frontal esquerda de um Ford bordô, conduzido por uma mulher de 32 anos.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas receberam o alerta às 15.10 horas, tendo mobilizado duas ambulâncias e quatro elementos. Chegados ao local, os Bombeiros só encontraram uma vítima, a mulher, que socorreram e depois transportaram para o Hospital de Guimarães.

O condutor pôs-se em fuga imediatamente após a colisão mas foi avistado por populares que, à chegada da GNR das Taipas, informaram as autoridades. Fonte do Comando de Braga da GNR confirmou que "um dos intervenientes no acidente abandonou a viatura no local e pôs-se em fuga, a pé", estando em curso diligências para o intercetar e perceber os motivos da fuga.

Pelo que foi possível apurar, o jovem é residente na mesma freguesia. A vítima também reside em Briteiros. Tinha acabado de chegar a casa, proveniente do trabalho, e ia fazer um recado a um familiar quando o seu carro foi atingido pelo outro, conduzido pelo jovem.