Funeral de menina que morreu em Paris é no domingo em Barco

O corpo da menina de cinco anos que morreu na sequência de uma queda, nos arredores da Torre Eiffel, Paris, chega amanhã, sábado, a Guimarães. O funeral realiza-se no domingo à tarde, em Barco, Guimarães.

A chegada de Zara da Costa Dias a Barco está prevista para as 15 horas e o funeral será no domingo, às 15.30 horas, na igreja paroquial da terra natal dos pais.

Recorde-se que Zara Dias estava com a mãe e uma amiga da mãe na praça do Trocadéro, em Paris, no passado dia 2, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de seis metros. Pelo que foi possível apurar, a queda aconteceu quando Zara se chegou para trás para fazer pose para uma fotografia que a mãe lhe estava a tirar, mas colocou a mão em falso e caiu.

A gravidade dos ferimentos deixou-a em morte cerebral e o pior cenário já era aguardado por amigos e familiares, dado que a pequena estava dependente de máquinas para viver. As máquinas acabaram por ser desligadas dez dias depois.