Ganhou dez mil euros na raspadinha no primeiro dia de férias

Uma mulher com cerca de 40 anos, residente em Guimarães, ganhou dez mil euros numa raspadinha de um euro, este sábado de manhã, num quiosque da "cidade-berço".

"Era o primeiro dia de férias dela, ficou numa alegria arrepiante", disse Daniel Pinto, dono do quiosque Cuca, onde foi vendido o talão premiado. A mulher, cliente habitual daquele quiosque, comprou cinco raspadinhas de um euro e raspou o prémio grande logo na primeira. As outras, revela o dono do quiosque, "não tinham nada".

Inicialmente, a mulher não quis acreditar que lhe saíra o prémio de dez mil euros, mas depois de confirmar junto de Daniel Pinto, apercebeu-se que realmente tinha ganhado aquele valor. O dinheiro, confidenciou ao dono do quiosque, vai ser gasto "nas férias e no casamento do filho, que vai ser em breve", relatou Daniel Pinto.