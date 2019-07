Garrafas de vidro e hortas sociais. Nem só de verde se faz a freguesia mais ecológica do país

Delfim Machado Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Caldas das Taipas, em Guimarães, é a melhor Eco-Freguesia do país. A sustentabilidade é seguida à risca, o rio já corre limpo, há hortas sociais e a educação ambiental é o lema.

As lâmpadas LED escondem-se no verde das árvores, mas estão lá, na avenida que dá para o parque de lazer de Caldas das Taipas, local onde o leito do rio Ave é o maior de todo o concelho de Guimarães. Lá em baixo, pesca-se ou joga-se à petanca. Também há quem corra entre o verde do parque, jogue futebol no gimnodesportivo ou mergulhe nas piscinas a poucos metros.

Esta é uma pequena parte da freguesia mais ecológica do país. Chama-se Caldelas, mas todos a conhecem, ali, por vila de Caldas das Taipas. O projeto "Brigada Verde", da Junta de Freguesia, nasceu há um ano e três meses e foi a plataforma que levou a vila ser a melhor das Eco-Freguesias de Portugal em 2018. O galardão foi atribuído recentemente pela associação ABAE, a mesma que classifica as praias com a bandeira azul. Caldas das Taipas teve 87% no total dos dez indicadores. E nem só o verde explica o fenómeno. É que, apesar de ter uma árvore e um jardim em cada canto, não há ali um grande parque nacional, por exemplo.

A sustentabilidade de Caldas das Taipas fez-se de pequenas coisas e isso é que a tornou grande a nível ambiental. O professor José Fonseca, secretário da Brigada Verde, foi quem liderou a candidatura a Eco-Freguesia. "É um projeto que vai muito para além da biodiversidade. É económico, social e ambiental", ilustra o docente.

Nas Taipas há dezenas de pequenas coisas a serem feitas todos os dias. As torneiras públicas têm temporizadores e avisos para a poupança de água, aumentaram os contentores para reciclagem, desnivelaram-se 45 passadeiras e as reuniões públicas têm água da rede em garrafa e copo de vidro. As escolas também. Aliás, a educação para a sustentabilidade tem robusta relevância. Até o Natal escolar foi ecológico e a peça de teatro versou sobre a dieta do Pai Natal.

No Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa, alia-se a vertente social à ambiental pela horta comunitária que é trabalhada pelos beneficiários do RSI. São eles que cultivam o cebolo, a beringela e o alho-porro, entre outros legumes, sob a batuta de Conceição Azevedo, funcionária do centro social que os ajuda na tarefa. "Quando colhem, levam para casa para comer", adianta Conceição.

Onde outrora o rio ia branco com o pó das pedreiras, hoje vai limpo e com as margens requalificadas. Para isso contribuíram as ações de limpeza e desobstrução das margens, no rio e afluentes. "É uma diferença grande, até o cheiro é outro", constata Alberto Bourbon Sampaio, pescador diário no rio junto ao parque infantil.

Falta a praia fluvial

Há um senão. Com tanto potencial ribeirinho, não há uma praia fluvial, mas isso está a ser tratado. É o maior projeto de futuro da vila e pretende-se que fique na zona da praia seca, um espaço de nome curioso composto por areal e levadas junto ao azul do Ave.

"Queremos recuperar as margens ribeirinhas, mas também queremos garantir que as pessoas podem usá-las", projeta o presidente da Junta, Luís Soares.