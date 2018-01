Delfim Machado e Emília Monteiro Ontem às 22:40 Facebook

A cerimónia realizada esta terça-feira na Câmara de Guimarães em que mais de mil crianças cantaram os Reis está a gerar polémica uma vez que os alunos foram postos a cantar um hino onde dizem que o presidente da Câmara, o socialista Domingos Bragança, é "um homem de confiança".

Na letra da música, ao invés de cantarem uma canção de reis tradicional, os pequenos cantam "Viva o Nosso Presidente! / Um homem de confiança / Mais um ano Doutor / Domingos Bragança".

"Há pais muito chateados por, sem terem dado autorização, verem os filhos a cantar, como se Guimarães fosse a Coreia do Norte, um hino ao presidente da Câmara", disse Emídio Guerreiro, deputado do PSD e membro da Assembleia Municipal. Segundo o social-democrata, a letra interpretada pelo artista Marco Génio e replicada pelas crianças "foi enviada às IPSS" pela organização do evento, a própria Câmara de Guimarães.

A Câmara nega e diz que a letra "é da responsabilidade do autor", sendo que todas as associações que cantam as "reisadas" na Câmara fazem, "por tradição", versos dedicados ao presidente. O barulho criado pela circunstância "é ridículo", acrescenta fonte oficial da Autarquia.

Uma das cartas enviadas a um infantário, a que o JN teve acesso, diz ser "intolerável e absolutamente inadmissível, por ser desrespeitador dos mais básicos princípios de convivência democrática, que as crianças sejam conduzidas" a cantar músicas de "culto de personalidade à pessoa do presidente de Câmara".