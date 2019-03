Guimarães vai receber o maior simulacro de catástrofes no Norte

Delfim Machado Hoje às 13:46 Facebook

Se uma bomba rebentasse ou uma bancada de um estádio caísse, os meios existentes em qualquer zona do país nunca seriam suficientes, no imediato, para socorrer todas as vítimas.

Nesses casos de catástrofe, teriam de ser tomadas decisões. É esse cenário de opções que vai ser recriado no maior simulacro de catástrofes alguma vez realizado no Norte do país.

O exercício, sob a forma de curso internacional, está agendado para os dias 22 a 24 deste mês e é organizado pelos Bombeiros das Taipas, com apoio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Câmara e hospital de Guimarães. Nele participam todos os agentes de Proteção Civil, bombeiros, Polícias, GNR, Exército, Marinha, Força Aérea, enfermeiros, médicos, psicólogos e todos os que desempenham funções de proteção e socorro às populações.