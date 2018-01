Homem morre esmagado por trator em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 16:10 Facebook

Um agricultor de 50 anos morreu na sequência de um acidente de trator em Briteiros São Salvador, no concelho de Guimarães. O homem conduzia o veículo na Estrada Nacional 309 quando capotou e ficou debaixo do trator, tendo morrido esmagado.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 14.48 horas, mobilizando dez elementos em três veículos. Apesar da chegada rápida, já não foi possível salvar o homem. No local, esteve também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Guimarães e a GNR do posto das Taipas.

Ao que o JN apurou, o homem residia na freguesia vizinha de Briteiros Santa Leocádia e estava a transportar mato.