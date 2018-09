Morreu homem queimado em incêndio na própria casa

Alexandra Lopes e Delfim Machado 31 Maio 2018 às 19:50 Facebook

Twitter

Um homem sofreu queimaduras graves num incêndio que consumiu a casa, em Guimarães. Foi internado de urgência na unidade de queimados do Hospital São João, no Porto, tendo acabado por não resistir aos ferimentos.

O homem, de 47 anos, era morador na habitação, que foi consumida pelas chamas, esta quinta-feira ao fim da tarde, na rua 25 de Abril, em Guardizela, Guimarães, junto à fronteira com o concelho de Famalicão.

A vítima, em estado considerado muito grave, foi estabilizada no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e transportada para a unidade de queimados do hospital de S. João, no Porto, onde acabou por morrer, confirmou o JN, esta sexta-feira, junto de fonte familiar.

"À nossa chegada, os populares disseram-nos que havia uma pessoa no interior da casa. Retirámos a pessoa, que foi assistida no local", disse ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Riba D'Ave. "O fogo começou no sótão", por razões ainda por apurar, acrescentou.

A queda do teto falso, conjugadas com a ação das chamas e da água para o combate ao incêndio destruíram a casa", explicou.

O alerta para o incêndio na habitação, situada junto ao restaurante "Sete Olhinhos", chegou aos Bombeiros Voluntários de Riba D'Ave pelas 19.15 horas. Aquela corporação mobilizou 17 operacionais e sete viaturas para o combate às chamas. Foram apoiados pela VMER do hospital de Guimarães.