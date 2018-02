Hospital não deixa urologista dar consultas de graça

DELFIM MACHADO Hoje às 00:41 Facebook

Urologista Carlos Guimarães demitiu-se mas queria continuar no hospital até ser substituído.

Um médico urologista que trabalhava no hospital de Guimarães acusou aquela unidade de saúde de o impedir de atender doentes de borla até que fosse substituído. Numa publicação no Facebook, o médico Carlos Guimarães explica que se demitiu mas, face aos constrangimentos que a sua ausência poderia causar no serviço de Urologia, predispôs-se a trabalhar gratuitamente até ser substituído. O hospital não aceitou.

