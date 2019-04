Idosa morre engasgada a almoçar em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 18:07 Facebook

Uma mulher de 72 anos morreu engasgada, esta terça-feira, quando almoçava numa esplanada de Guimarães. Óbito foi declarado no local.

A mulher estava a almoçar na zona da esplanada de um restaurante situado na Avenida de Londres, uma das mais concorridas zonas de restauração da Cidade Berço, quando se engasgou e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram alertados às 14.22 horas e chegaram rapidamente ao local, mas a mulher já estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das várias tentativas de reanimação, já não foi possível evitar que a mulher morresse. A corporação vimaranense mobilizou uma ambulância com dois elementos.

Posteriormente, o corpo da vítima foi transportado para o gabinete do Instituto de Medicina Legal, no Hospital de Guimarães, onde deverá ser autopsiado. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Guimarães, que fica a cerca de 100 metros da Avenida de Londres, também esteve no local. O mesmo aconteceu com a PSP de Guimarães, que tomou conta da ocorrência.