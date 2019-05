Incêndio deixa casa inabitável no Centro Histórico de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 20:31 Facebook

Um incêndio deixou uma casa inabitável, na tarde desta segunda-feira, no Largo da Oliveira, no Centro Histórico de Guimarães, Património da Humnidade.

O alerta foi dado por volta das 19.45 horas, mas o fogo foi dominado e está agora em fase de rescaldo. O incêndio deflagrou no rés-do-chão da habitação, alastrando-se para o 1.º piso, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Ainda assim, a casa, onde vivia apenas uma mulher, ficou inabitável.

No local estiveram 31 elementos e oito viaturas, com a presença dos Bombeiros Voluntários de Guimarães. Também o presidente da Câmara, Domingos Bragança, esteve no local do incêndio.