Incêndio em apartamento de Guimarães

Um incêndio ocorrido esta sexta-feira de manhã causou danos em toda a área de um apartamento na vila de Ponte, em Guimarães. O fogo terá começado na cozinha e temeu-se que pudesse alastrar ao prédio todo.

Os danos no apartamento foram sobretudo causados pelo fumo, com exceção da parte da cozinha, onde o fogo causou estragos. De acordo com vizinhos, a situação podia ter sido bem pior, dado que o apartamento se situa num prédio com três andares e habitações de ambos os lados.

A rapidez dos Bombeiros Voluntários das Taipas permitiu circunscrever as chamas à zona da ignição, que terá sido na cozinha, evitando danos em apartamentos vizinhos. O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado às 10.33 horas. A corporação mobilizou duas viaturas e sete elementos. Não há feridos a registar.