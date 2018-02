Incêndio em garagem no centro de Guimarães ameaça carros

Delfim Machado Ontem às 18:04 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães combateram um incêndio numa garagem de um prédio, este sábado de tarde, no centro da cidade. A rápida intervenção da corporação salvou onze carros.

Na garagem onde deflagrou o incêndio estavam doze carros e apenas um ardeu. Ao que tudo indica, foi esse automóvel que esteve na origem do fogo que ameaçou os restantes veículos e um bloco com dezenas de apartamentos no cruzamento entre a Rua Teixeira de Pascoais e a Rua Ferreira de Castro, em plena cidade de Guimarães, a cerca de 100 metros do quartel dos Bombeiros.

O alerta para a ocorrência foi dada às 15.57 horas, disse ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, Bento Marques. A rápida intervenção dos homens da corporação vimaranense permitiu extinguir o fogo antes que este se alastrasse aos restantes automóveis. "Quando chegamos, a porta da garagem já estava aberta e um dos carros estava a arder", completa Bento Marques. Para a ocorrência, foram mobilizados quinze bombeiros em quatro viaturas.

A PSP também foi chamada ao local e, para além de ter registado a ocorrência, também interditou o trânsito na Rua Teixeira de Pascoais, uma das mais movimentadas da cidade. Cerca de uma hora depois, já com o fogo extinto e a ventilação da garagem concluída, a ocorrência foi dada como terminada e a circulação automóvel restabelecida.